Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией отчитался о мероприятиях ко Дню Победы

10 Май 2020 2020-05-10T20:17:15+03:00

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Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин отчитался о мероприятиях, которые прошли в Самаре к Дню Победы. Был проведен демонстрационный пролет авиации, а также дан артиллерийский салют.

– Все мероприятия прошли в штатном режиме. В небе над столицей региона можно было увидеть вертолеты Ми-2, по два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34 и самолета-разведчика Су-24МР, стратегические ракетоносцы Ту-95 МС и Ту-160, – сообщил Колотовкин.

Также артиллеристы запускали салют с середины Волги. Это произошло с помощью установок 2А85 и орудий Д-30. Они дали 30 залпов салюта. Кроме того, военнослужащие Самарского гарнизона возложили цветы к Вечному огню, а также поздравили ветеранов и участников войны.

ИСТОЧНИК KP.RU