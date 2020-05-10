2020-05-10T20:17:15+03:00
Общество

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией отчитался о мероприятиях ко Дню Победы

Все запланированное прошло в штатном режиме
Егор ТКАЧЕНКО
Поделиться:
Среди прочего военные провели авиационный парадСреди прочего военные провели авиационный парадФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин отчитался о мероприятиях, которые прошли в Самаре к Дню Победы. Был проведен демонстрационный пролет авиации, а также дан артиллерийский салют.

– Все мероприятия прошли в штатном режиме. В небе над столицей региона можно было увидеть вертолеты Ми-2, по два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34 и самолета-разведчика Су-24МР, стратегические ракетоносцы Ту-95 МС и Ту-160, – сообщил Колотовкин.

Также артиллеристы запускали салют с середины Волги. Это произошло с помощью установок 2А85 и орудий Д-30. Они дали 30 залпов салюта. Кроме того, военнослужащие Самарского гарнизона возложили цветы к Вечному огню, а также поздравили ветеранов и участников войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарцы решили открыть пляжный сезон, несмотря на самоизоляцию
Места не хватило? В Самаре засняли на видео экстремала, который ехал в открытом багажнике авто
Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией отчитался о мероприятиях ко Дню Победы
В Самарской области появились новые выздоровевшие от коронавируса
Стали известны условия снятия режима самоизоляции в Самарской области
Новые акции на 9 мая в Самарской области могут стать традиционными
На трассе под Самарой погиб 34-летний водитель «Приоры»
Роспотребнадзор Самарской области рассказал, зачем нужна самоизоляция до 18 мая
Самарцам рассказали, как пройдет ЕГЭ 2020
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Самарскую область накроют грозовой фронт и сильный ветер
Темпы растут: стало известно, сколько в Самарской области сделали тестов на коронавирус
Чудовищная авария: в Самарской области на трассе М-5 погиб водитель КамАЗа
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 10 мая 2020 года: плюс два новых района
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 74 новых инфицированных в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области 10 мая 2020 перевалило за 900 человек
В Белом доме в Самаре прикрыли окна
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 10 мая 2020 года: подтвердились 74 случая
Не увидел: в Самаре иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе
«Исполнял» на дороге: в Самарской области задержали пьяного водителя-рецидивиста
В Самаре учитель английского языка воровал деньги у коллег и родителей учеников
В Самарскую область направили советы по снятию режима самоизоляции
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 10 мая 2020 года перевалило за 900
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 мая: в лидерах по новым заболевшим
Почему не было салюта в Самаре на 9 мая в 22.00
В Самаре прошел автопробег ко Дню Победы вопреки призывам властей
Песня на балконе в Самаре в День Победы на 9 мая 2020: как самарцы подключились к акции
Фото в окнах: тысячи самарцев приняли участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»
Трое юных музыкантов из Самары сыграли в уникальном проекте Юрия Башмета ко Дню Победы