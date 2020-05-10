Места не хватило? В Самаре засняли на видео экстремала, который ехал в открытом багажнике авто

10 Май 2020 2020-05-10T20:25:48+03:00

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Сегодня, 10 мая, в объективы камер очевидцев в Самаре попал необычный случай. По улице Ново-Садовой гнала «Гранта», в открытом багажнике которой сидел парень.

– Наверное, мы все так будем ехать, когда самоизоляция закончится. Но если серьезно, то непонятно, зачем он так рисковал. Может, места не хватило, конечно. Но так или иначе, парень подвергал себя серьезной опасности, – сообщили очевидцы увиденное «КП-Самара».

Дальнейшая судьба молодого человека осталась неизвестной, однако жители города предположили, что ближайший экипаж полицейских не только выпишет штраф водителю за нарушение ПДД, но и веселой компании за нарушение режима самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/778390" frameborder="0"></iframe> Житель Самары поехал кататься в багажнике.

ИСТОЧНИК KP.RU