Самарцы решили открыть пляжный сезон, несмотря на самоизоляцию

10 Май 2020 2020-05-10T21:20:02+03:00

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Майские выходные в Самаре отметились приятной и теплой погодой. Именно это заставило жителей столицы губернии отправиться на пляж. Не остановило самарцев даже ограничение на передвижение из-за угрозы распространения коронавируса.

– Ну а что такого? Люди загорают, дистанцию соблюдают. Волжский воздух, хорошая погода. Есть даже те, кто в масках пришли на пляж. Так что, почему бы и нет, – поделились своими впечатлениями очевидцы.

Отметим, что сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Самарской области продлен до 18 мая. Соответствующий указания дал региональный Роспотребнадзор. Всего в регионе 951 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU