В Самарской области следят за 10 очагами заболевания коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T22:32:35+03:00

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Сегодня, 10 мая, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории региона. Одной из темой обсуждения был контроль за 10 очагами заболевания, которые произошли в губернии. В частности, в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере было выявлено шесть случаев заболевания – заразились 4 сотрудника и 2 пациента.

– Все возможное и невозможное мы должны сделать для того, чтобы защитить трудовые коллективы, защитить эти лечебные учреждения от инфекции. Коллеги, личный контроль: надо в ручном режиме – значит в ручном режиме, – сказал Дмитрий Азаров в обращении к главным врачам медицинских учреждений.

Отметим, всего в Самарской области выявлен 951 случай заболевания коронавирусом. 135 человек выздоровели, 9 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU