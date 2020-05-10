2020-05-10T23:07:33+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 мая 2020 года: уже семь больных "автовазовцев"

Делимся последними новостями про коронавирус в Тольятти на 11 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольятти на втором месте по числу заболевшихТольятти на втором месте по числу заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вместе читаем последние новости про коронавирус в Тольятти на 11 мая 2020 года. Известно, что на утро 11 мая заражено 262 человека. За сутки прибавилось 18 пациентов.

На крупнейшем предприятии города - АВТОВАЗе - уже заболело семь сотрудников. При этом на изоляции находятся 27 работников завода, один человек находится в карантине в Москве. Среди зараженных сотрудники СКП, логистической службы, прессового производства. Всех сотрудников завода просят соблюдать максимальную осторожность. При этом предупреждают: даже тех, кто кратковременно съездит в соседнюю область, отправят в карантин. Больничный не выпишут при отсутствии симптомов заболевания.

В Тольятти, также как и во всем регионе, продлены сроки действия режима самоизоляции. Ограничения будут действовать до 18 мая. При этом на оперативном штабе каждый день будут обсуждать, какие из них уже можно смягчить - все будет зависеть от того, как в том или ином районе развивается ситуация по заболеваемости. Власти будут принимать решения, ориентируясь на цифры.

В Тольятти действует масочный режим. Без масок нельзя находиться в общественных местах, в транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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