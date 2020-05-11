В Самаре снова начнут проводить исследования на клещевые инфекции

11 Май 2020 2020-05-11T09:11:49+03:00

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Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области скоро начнет возвращаться к ряду прежних исследований. В частности, там возобновят лабораторную диагностику на клещевые инфекции. Об этом сообщили в региональном Росотребнадзоре.

Пока же ресурсы Центра гигиены и эпидемиологии в основном заняты диагностикой тестов на новую коронавирусную инфекцию.

- По информации главного санитарного врача по Самарской области, за предыдущие сутки проведено 3948 лабораторных тестов, нарастающим итогом 72716. По мере наращения числа исследований государственными и частными лабораториями, Центр гигиены и эпидемиологии начнет проводить лабораторную диагностику в том числе на клещевую и другие виды инфекций.

Напомним, что в Самарской области, в частности зоны отдыха в городах, уже обработали от клещей. Тем не менее, эти насекомые активны за городом, на дачах. Поэтому нужно быть осторожными, а еще лучше соблюдать режим самоизоляции, который в регионе прожлили до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU