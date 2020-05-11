Стало известно, какие еще больницы Самарской области, будут принимать пациентов с коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T10:00:24+03:00

В Самарской области увеличивают коечнй фонд для больных с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области в целях увеличения коечного фонда для пациентов с коронавирусом задействуют больше медицинских. учреждений. О расширении количества коек рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

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По его словам, уже подготовлены 30 коек на базе Самарского медицинского клинического центра ФМБА России. Кроме того, как инфекционный госпиталь работает 4 городская больница Тольятти. Там организовано 210 коек.

Также, Вдовенко отметил, что к 22 мая в регионе развернут порядка 70 коек на базе Волжской центральной районной больницы. Принять больных новой коронавирусной инфекцией будут готовы и Клиники медицинского университета. Там для таких пациентов будут оборудованы порядка 100 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU