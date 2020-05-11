На трассе М-5 под Самарой погиб водитель КАМАЗа

11 Май 2020 2020-05-11T10:27:25+03:00

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В воскресенье, 10 мая, на дорогах Самарской области произошли две смертельные аварии. Одна их них случилась в Красноярском районе на 1040 км 550 м трассы М-5 «Урал».

В 10 часов 40 минут там перевернулся КАМАЗ. По данным сотрудников областной Госавтоинспекции, им управлял водитель 1964 года рождения.

- Автомобиль в составе полуприцепа-цистерны, двигался со стороны Самары в направлении Уфы. На пересечении с круговым движением, водитель КАМАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на правую обочину по ходу движения, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, водитель большегруза от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все подробности аварии и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU