2020-05-11T10:27:25+03:00
Происшествия

На трассе М-5 под Самарой погиб водитель КАМАЗа

Мужчина не справился с управлением
Вера ЦЫГАНКОВА
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Водитель скончался на месте аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской областиВодитель скончался на месте аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 10 мая, на дорогах Самарской области произошли две смертельные аварии. Одна их них случилась в Красноярском районе на 1040 км 550 м трассы М-5 «Урал».

В 10 часов 40 минут там перевернулся КАМАЗ. По данным сотрудников областной Госавтоинспекции, им управлял водитель 1964 года рождения.

- Автомобиль в составе полуприцепа-цистерны, двигался со стороны Самары в направлении Уфы. На пересечении с круговым движением, водитель КАМАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на правую обочину по ходу движения, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, водитель большегруза от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все подробности аварии и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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