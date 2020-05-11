2020-05-11T10:59:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года: обнаружили 66 новых зараженных

Общее число заболевших в Самарской области превысило 1000 человек
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число заболевших коронавирусом в регионе превысило 1000 человекЧисло заболевших коронавирусом в регионе превысило 1000 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве заболевших COVID-19 по данным на сегодня, 11 мая. В регионе выявлено 66 новых инфицированных. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Самарской области увеличилось до 1017 человек.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет

00:00
00:00

– 135 пациентов из этого числа выздоровели и были выписаны из больниц региона. Они получили соответствующие инструкции для поддержания здоровья. Девять человек скончались. Сейчас на лечении находятся 873 жителя региона, – отмечают в оперштабе.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 11 656 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране выросло до 221 344 человек. Более 2 тысяч человек умерли, 39 801 человек выздоровел.

Напомним, что в Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача его продлили до 18 мая включительно. По решению областных властей, в регионе остаются закрытыми торговые центры, кинотеатры, учреждения культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке Мехзавод мужчина и женщина попали под колеса грузовика на пешеходном переходе
Проверили здоровых: у троих жителей Самарской области коронавирус нашли при профилактическом обследовании
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 66 новых инфицированных в Самарской области
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области превысило тысячу человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года: обнаружили 66 новых зараженных
На трассе М-5 под Самарой погиб водитель КАМАЗа
Стало известно, какие еще больницы Самарской области, будут принимать пациентов с коронавирусом
В Самаре снова начнут проводить исследования на клещевые инфекции
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года выросло до 1017
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 мая 2020 года: уже семь больных "автовазовцев"
В Самарской области следят за 10 очагами заболевания коронавирусом
Самарцы решили открыть пляжный сезон, несмотря на самоизоляцию
Места не хватило? В Самаре засняли на видео экстремала, который ехал в открытом багажнике авто
Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией отчитался о мероприятиях ко Дню Победы
В Самарской области появились новые выздоровевшие от коронавируса
Стали известны условия снятия режима самоизоляции в Самарской области
Новые акции на 9 мая в Самарской области могут стать традиционными
На трассе под Самарой погиб 34-летний водитель «Приоры»
Роспотребнадзор Самарской области рассказал, зачем нужна самоизоляция до 18 мая
Самарцам рассказали, как пройдет ЕГЭ 2020
В Самарской области продлили режим самоизоляции