Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года: обнаружили 66 новых зараженных

11 Май 2020 2020-05-11T10:59:42+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве заболевших COVID-19 по данным на сегодня, 11 мая. В регионе выявлено 66 новых инфицированных. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Самарской области увеличилось до 1017 человек.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет 00:00 00:00

– 135 пациентов из этого числа выздоровели и были выписаны из больниц региона. Они получили соответствующие инструкции для поддержания здоровья. Девять человек скончались. Сейчас на лечении находятся 873 жителя региона, – отмечают в оперштабе.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 11 656 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране выросло до 221 344 человек. Более 2 тысяч человек умерли, 39 801 человек выздоровел.

Напомним, что в Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача его продлили до 18 мая включительно. По решению областных властей, в регионе остаются закрытыми торговые центры, кинотеатры, учреждения культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU