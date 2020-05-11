Количество заболевших коронавирусом в Самарской области превысило тысячу человек

11 Май 2020 2020-05-11T11:10:39+03:00

За минувшие сутки в регионе выявили 66 новых случаев заболевания

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Стала известная статистика заболеваемости коронавирусом в России на 11 мая 2020 года. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в стране зафиксированы 11 656 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране выросло до 221 344 человек. Из них 1017 выявлены в Самарской области.

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Как сообщили в региональном оперативно штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса, за последние сутки в области обнаружили 66 новых случаев заражения COVID-19.

На лечении от опасной инфекции сейчас находятся 873 жителя Самарской области. 135 уже выздоровели.

Чтобы снизить риск распространения заболевания режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU