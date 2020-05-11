2020-05-11T11:56:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как и где заболели коронавирусом 66 новых инфицированных в Самарской области

Всего в регионе 1017 выявленных случаев
Вера ЦЫГАНКОВА
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Большиинство заболевших за сутки нашли в СамареБольшиинство заболевших за сутки нашли в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказали о новых подтвержденных случаях заболеваний в регионе. Напомним, по данным на сегодня, 11 мая, в регионе выявили 66 новых заболевших COVID-19. Из них больше всего в Самаре — 32 человека.

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- Также 15 новых заболевших в Тольятти, 9 человек в Сызрани, по два человека в Октябрьске, Волжском и Ставропольском районах и по одному заразившемуся в Новокуйбышевске, Жигулевске, Безенчукском и Красноярском районах, – говорится в сообщении.

17 человек непосредственно контактировали с ранее зараженными. 10 контактных c положительным тестом на COVID-19 нашли в Самаре, 3 в Сызрани, 2 — в Тольятти и по одному человеку в Волжском районе и в Октябрьске. 46 новых заболевших были выявлены по диагнозу «внебольничная пневмония и ОРВИ». У троих человек коронавирус обнаружили при профилактическом обследовании.

Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области на 11 мая перевалило за 1000 человек. Из них 9 человек умерли, 135 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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