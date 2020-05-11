Проверили здоровых: у троих жителей Самарской области коронавирус нашли при профилактическом обследовании
В Самарской области профилактические обследования на коронавирус показали первые результаты. Инфекция была обнаружена при тестировании здоровых людей, которые не входили к обозначенный круг контактов ранее заболевших.
Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет
Всего же за сутки, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в Самарской области выявлены 66 новых случаев опасной инфекции. Из них больше всего в Самаре — 32 человека.
Еще15 новых заболевших обнаружены в Тольятти, 9 человек - в Сызрани, по два человека в Октябрьске, Волжском и Ставропольском районах и по одному заразившемуся в Жигулевске, Безенчукском и Красноярском районах.
Общее число заболевших в регионе достигло 1017 человек.
В связи с эпидемиологической обстановкой режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Напомним, что еженедельные профилактические обследования на коронавирус сейчас проходят все медики региона и люди, ккоторые по долгу службы часто контактируют с начлением.
ИСТОЧНИК KP.RU