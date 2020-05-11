Проверили здоровых: у троих жителей Самарской области коронавирус нашли при профилактическом обследовании

11 Май 2020 2020-05-11T12:31:41+03:00

Еженедельные профилактические обследования на коронавирус в частности проходят медики и соцработники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего за сутки в регионе выявлено 66 новых случаев заражения

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В Самарской области профилактические обследования на коронавирус показали первые результаты. Инфекция была обнаружена при тестировании здоровых людей, которые не входили к обозначенный круг контактов ранее заболевших.

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Всего же за сутки, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в Самарской области выявлены 66 новых случаев опасной инфекции. Из них больше всего в Самаре — 32 человека.

Еще15 новых заболевших обнаружены в Тольятти, 9 человек - в Сызрани, по два человека в Октябрьске, Волжском и Ставропольском районах и по одному заразившемуся в Жигулевске, Безенчукском и Красноярском районах.

Общее число заболевших в регионе достигло 1017 человек.

В связи с эпидемиологической обстановкой режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.

Напомним, что еженедельные профилактические обследования на коронавирус сейчас проходят все медики региона и люди, ккоторые по долгу службы часто контактируют с начлением.

ИСТОЧНИК KP.RU