2020-05-11T13:40:49+03:00
Происшествия

В поселке Мехзавод мужчина и женщина попали под колеса грузовика на пешеходном переходе

Они переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора
Вера ЦЫГАНКОВА
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Пешеходы переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора Фото: ГУ МВД России по Самарской областиПешеходы переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 10 мая, в Самарской области произошло 6 дорожных аварий, в которых пострадали люди.

Одно из таких ДТП случилось в воскресенье около 3 часов ночи в Красноглинском районе. Грузовик «Газон Некст» сбил двоих человек: 37 летнего мужчину и 32-летнюю женщину. За рулем автомобиля находился мужчин 1987 года рождения. Он следовал по Московскому шоссе со стороны Березовая Аллея, в направлении улицы Савхозной. В районе квартала № 7 поселка Мехзавод он не успел затормозить и допустил наезд на пешеходов.

По данным полицейских, мужчина и женщина переходили проезжую часть Московского шоссе по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Оба пострадавших в аварии были госпитализированы. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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