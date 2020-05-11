В поселке Мехзавод мужчина и женщина попали под колеса грузовика на пешеходном переходе

11 Май 2020 2020-05-11T13:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 мая, в Самарской области произошло 6 дорожных аварий, в которых пострадали люди.

Одно из таких ДТП случилось в воскресенье около 3 часов ночи в Красноглинском районе. Грузовик «Газон Некст» сбил двоих человек: 37 летнего мужчину и 32-летнюю женщину. За рулем автомобиля находился мужчин 1987 года рождения. Он следовал по Московскому шоссе со стороны Березовая Аллея, в направлении улицы Савхозной. В районе квартала № 7 поселка Мехзавод он не успел затормозить и допустил наезд на пешеходов.

По данным полицейских, мужчина и женщина переходили проезжую часть Московского шоссе по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Оба пострадавших в аварии были госпитализированы. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU