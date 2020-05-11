2020-05-11T14:27:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Самара вошла в Топ-10 городов России с повышенным интересом к коронавирусу

Тольятти тоже оказался в рейтинге, только на 40-м месте
Вера ЦЫГАНКОВА
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Самарцы делают болоее 2 млн запосов о коронавирусе в месяцСамарцы делают болоее 2 млн запосов о коронавирусе в месяцФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самарской области проявляют повышенный интерес к теме коронавируса. Такой вывод сделали аналитики Центра политической конъюнктуры. Они проанализировал географию поисковых запросов по теме коронавируса составили рейтинг из ста российских городов, в которых чаще все ищут информацию о новой инфекции. Самара вошла в десятку.

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Она заняла шестую строчку рейтинга, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду и Новосибирску.

По данным Центра, в месяц поисковики отвечают самарцам более чем на 2,2 миллиона запросов о коронавирусе. Популярность темы оценивается в 104%, а это значит повышенный интерес.

В Тольятти этот коэффициент составляет 102%. Город тоже в рейтинге, но гораздо ниже Самары, на 40-м месте. В месяц жители Автограда делают более 529 тысяч запросов по теме коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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