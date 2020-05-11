2020-05-11T14:58:24+03:00
Общество

За сутки режим самоизоляции в Самарской области нарушил 71 человек

Штрафы не удерживают самарцев дома
Вера ЦЫГАНКОВА
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Режим самоизоляции продлен до 18 маяРежим самоизоляции продлен до 18 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции, введенный для снижения рисков распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Однако соблюдают его не так много людей. Согласно данным сервиса Яндекс показатель самоизоляции в губернии стабильно низкий. Сегодня, 11 мая, в заключительный входной майских праздников он составил всего 2,7 балла из 5.

Людей не удерживают дома даже возможные штрафы за нарушение режима и следовательно закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Однако некоторым об этом напомнили.

В руки полицейских за минувшие сутки попались 53 таких нарушителя. На них были составлены протоколы. Еще два нарушения режима самоизоляции выявили сотрудники транспортной полиции, и 16-ть — муниципальные органы власти.

Напомним, что режим самоизоляции в Самарской области продлен до 18 мая.

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в регионе отметили, что в это время необходимо соблюдать не только самоизоляцию, но также при выходе из дома — масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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