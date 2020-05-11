Окончательное решение о снятии ограничений в Самарской области будут принимать с учетом мнения врачей
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам страны. Он объяснил, как будут действовать регионы в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса.
- С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Нельзя допустить отката назад, - отметил глава государства.
Таким образом, с 12 мая каждый регион в зависимости от эпидемиологической ситуации и других условий, будет решать какие ограничения снимать, какие оставлять и возможно вводить новые меры профилактики и борьбы с коронавирусом.
Владимир Путин акцентировал внимание на том, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами. за врачами. Поэтому региональные власти должны работать в плотной связке.
Напомним, в Самарской области режим самоизоляции пока проден до 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU