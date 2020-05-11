2020-05-11T16:50:30+03:00
Общество

Окончательное решение о снятии ограничений в Самарской области будут принимать с учетом мнения врачей

Владимир Путин рассказал о том как страна начнет жить в условиях эпидемии с 12 мая
Вера ЦЫГАНКОВА
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Владимир Путин снова обратился к россяинамВладимир Путин снова обратился к россяинам
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В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам страны. Он объяснил, как будут действовать регионы в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса.

- С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Нельзя допустить отката назад, - отметил глава государства.

Таким образом, с 12 мая каждый регион в зависимости от эпидемиологической ситуации и других условий, будет решать какие ограничения снимать, какие оставлять и возможно вводить новые меры профилактики и борьбы с коронавирусом.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами. за врачами. Поэтому региональные власти должны работать в плотной связке.

Напомним, в Самарской области режим самоизоляции пока проден до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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