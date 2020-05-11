Единоразовые выплаты на детей в Самаре в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T18:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Семьи с детьми в Самарской области, как и по всей России получат дополнительную материальную поддержку от государства. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в своем очередном обращении к гражданам.

В частности, по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение трех месяцев положены семьям, где родители временно потеряли работу.

- Принято решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трех до семи лет включительно. Сделать это они смогут не с 1 июля, а с 1 июня, - отметил глава государства.

Владимир Путин напомнил. что такие выплаты начисляются с начала текущего года. Таким образом, подав заявление с 1 июня, семя получит причитающиеся ей выплаты за перове полугодие 2020 года. В среднем это 33 тысячи рублей на одного ребенка. Ежемесячная выплата в дальнейшем составит в среднем по стране порядка 5 тысяч рублей на одного ребенка.

Кроме того, президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком, с 3 375 рублей до 6751 рубля.

Подробнее о реализации мер поддержки, снятии или сохранении ограничений в Самарской области в ближайшее время расскажет глава региона Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU