2020-05-11T18:33:37+03:00
Общество

В Самарской области вандалы испортили новый мемориал к 75-летию Великой Победы

Неизвестные разрисовали оборотную стену мемориального комплекса
Вера ЦЫГАНКОВА
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Вандалов обещают найти и наказать Фото: соцсетиВандалов обещают найти и наказать Фото: соцсети
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Только страна отметила, пусть и не с размахом, но с той же гордостью и эмоциями, 75-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне, как нашлись те, кто осквернил память о героях тех лет.

В городе Октябрьске неизвестные разрисовали краской новый мемориал, установленный в этом году к 9 мая.

- К 9 мая у Вечного огня в нашем городе был открыт Мемориальный комплекс посвящённый памяти нашим землякам - героям, погибшим на полях сражений в Великой Отечественной войне. Торжественного открытия комплекса не было, так как в этом году в связи с действующим режимом самоизоляции мероприятия с массовым участием людей отменены. Несмотря на это горожане приносят цветы к мемориалу, отдавая дань памяти погибшим героям. Огорчает, что нашлись и те кому не дорого наше легендарное прошлое, не дорога священная память! - написали администрация города в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Вандалы испортили оборотную сторону стел мемориала. В администрации Октябрьска решительно настроены найти этих людей и наказать по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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