В Самарской области еще 13 человек вылечились от коронавируса
В Самарской области растет количество людей, выздоровевших от коронавируса. Только за 10 мая в регионе от новой инфекции вылечились 33 человека. 11 мая к нрим присоединились еще 13 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.
- Из Самарской городской больницы № 6 выписаны 3 пациента. 10 пациентов сегодня выписались из Тольяттинской городской клинической больницы № 5. В настоящее время состояние всех выздоровевших удовлетворительное, - говорится в сообщении оперштаба.
Анализы на коронавирус у всех тринадцать человек отрицательные. Пациентам выписаны с необходимыми рекомендациями.
Общее количество выздоровевших в регионе выросло до 148 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU