В Самарской области еще 13 человек вылечились от коронавируса

11 Май 2020 2020-05-11T19:12:10+03:00

Общее количество выздоровевших в Самарской облаасти составило 148 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство вписались из больницы в Тольятти

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В Самарской области растет количество людей, выздоровевших от коронавируса. Только за 10 мая в регионе от новой инфекции вылечились 33 человека. 11 мая к нрим присоединились еще 13 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

- Из Самарской городской больницы № 6 выписаны 3 пациента. 10 пациентов сегодня выписались из Тольяттинской городской клинической больницы № 5. В настоящее время состояние всех выздоровевших удовлетворительное, - говорится в сообщении оперштаба.

Анализы на коронавирус у всех тринадцать человек отрицательные. Пациентам выписаны с необходимыми рекомендациями.

Общее количество выздоровевших в регионе выросло до 148 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU