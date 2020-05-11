Почти две тысячи медиков в Самарской области получат доплаты за коронавирус

11 Май 2020 2020-05-11T20:08:23+03:00

Медики Самарской области получат не только доплаты, но и премии за особые работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи и медперсонал получат доплаты и премии до 15 мая

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Во вторник, 12 мая, медицинские работники Самарской области начнут получать доплаты за работу в условиях пандемии. Речь идет о врачах, медсестрах, фельдшерах и другом медперсонале, который непосредственно оказывает помощь людям, заразившимся коронавирусом.

На эти выплаты в Самарской области из федерального бюджета выделили более 124 млн рублей.

- В марте, когда в регионе было 17 пациентов с COVID-19, премии получили 317 медработников, общая сумма выплат тогда составила почти 3,3 млн рублей, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Сейчас, за апрель, премии получат уже 1965 сотрудников медучреждений.

Общая сумма выплат составит почти 22 мн рублей.

Кроме этих доплат, медики получат и премии за выполнение особо важных работ при помощи людям с новой инфекцией.

В Самарской области на эти цели выделено 129,63 млн рублей. Из них за апрель выплатят 55 млн рублей. Эти премии получат 1916 медработников.

Выплаты поступят в сроки выдачи заработной платы за апрель - с 12 по 15 мая. Вопрос с выплатами медработникам находится на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрий Азарова.

ИСТОЧНИК KP.RU