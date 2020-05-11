2020-05-11T20:47:05+03:00
Общество

Жара, ветер и гроза: в Самарской области объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение
Вера ЦЫГАНКОВА
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В Самару придет грозаВ Самару придет гроза
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В Самарской области с 12 по 14 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с высокой пожароопасностью лесов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, после того как получили от синоптиков штормовое предупреждение.

По данным Приволжского Гидрометцентра, днем 12 мая в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха поднимается до +22 градусов. В среду, 13 мая, станет жарче. Воздух прогреется уже до +24 градусов. В этот день синоптики обещают самарцам грозу, во время нее порывы ветра будут достигать 15 — 20 м/с.

Непогода сохранится и ночью. К утро 14 мая гроза закончится. Однако ветер останется сильным 7 — 12 м/с, с порывами до 15 — 20 м/с. Столбики термометров в четрвег покажут максимум 20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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