2020-05-11T23:31:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 12 мая 2020 года: на АВТОВАЗе рассказали, кто заболел

Появились последние новости про коронавирус в Тольятти на 12 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Узнали самые интересные последние новости про коронавирус в Тольятти на 12 мая 2020 года. В городе, как и во всем регионе, продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим. А вот предприятия продолжают активную работу. На крупнейшем из них АВТОВАЗе на данный момент выявили семь заболевших коронавирусом. Информация о двоих заболевших появилась накануне. Теперь на заводе рассказали, кто эти люди: это сотрудники Управления главного механика и логистики. В службе логистики уже трое заболевших. В карантине находятся на данный момент 41 человек - все это сотрудники завода, которые общались с заболевшими.

Количество зараженных коронавирусом в Тольятти достигло 277 человек. За последние суки было выявлено 15 заболевших. Среди них два контактных лица, остальные - это те, кто болел пневмонией и ОРВИ.

Стоит напомнить, что снятие ряда ограничений и введение режима рабочих дней по стране не освобождает от ответственности работодателей, им придется особенно тщательно следить за условиями, в которых трудятся их сотрудники.

Также особую роль будет играть общественный транспорт - здесь по-прежнему нельзя находиться без масок. В часы пик будут пускать усиленное количество подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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