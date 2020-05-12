В Самарской области женщина украла у пенсионера последние деньги

12 Май 2020 2020-05-12T08:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Челно-Вершинского района Самарской области раскрыли кражу, которая произошла в одном из домов. По данным правоохранителей, 62-летний мужчина пригласил в гости знакомую. Та, в свою очередь, дождалась, когда хозяин уснет, затем украла у него деньги.

– Добычей 41-летней задержанной стали 4600 рублей. На утро пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемую, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и неуплату алиментов, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленница полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело отправлено в суд. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU