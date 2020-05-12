ЦСК ВВС подписал контракт с 35-летним защитником
Защитник Иван Коренков, закончивший прошлый сезон в клубе Высшей хоккейной лиги «Тамбов», перебрался в Самару. Игрок подписал соглашение с местным клубом ЦСК ВВС.
– Контракт рассчитан на один сезон. Прошлый сезон 35-летний Коренков начинал в «Ермаке» из Ангарска. В нем он провел 15 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами, – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.
В составе «Тамбова» защитник провел 35 игр, в которых забросил одну шайбу, а также поучаствовал в девяти результативных атаках. Свою карьеру Коренков начинал в «Электростали», также долгое время выступал в «Рязани» и в курганском «Зауралье».
ИСТОЧНИК KP.RU