ЦСК ВВС подписал контракт с 35-летним защитником

12 Май 2020 2020-05-12T10:07:28+03:00

Срок соглашения рассчитан на один год

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Защитник Иван Коренков, закончивший прошлый сезон в клубе Высшей хоккейной лиги «Тамбов», перебрался в Самару. Игрок подписал соглашение с местным клубом ЦСК ВВС.

– Контракт рассчитан на один сезон. Прошлый сезон 35-летний Коренков начинал в «Ермаке» из Ангарска. В нем он провел 15 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами, – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

В составе «Тамбова» защитник провел 35 игр, в которых забросил одну шайбу, а также поучаствовал в девяти результативных атаках. Свою карьеру Коренков начинал в «Электростали», также долгое время выступал в «Рязани» и в курганском «Зауралье».

ИСТОЧНИК KP.RU