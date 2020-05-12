25-летний житель Самарской области катал по региону крупную партию героина

12 Май 2020 2020-05-12T10:09:05+03:00

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На посту рядом с селом Зеленовка в Ставропольском районе Самарской области сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль. Кроме водителя в машине был еще и пассажир, который начал заметно нервничать. Правоохранители приняли решение досмотреть мужчину.

– В куртке парня была обнаружена бутылка с белым веществом. Выяснилось, что это героин общей массой почти 250 граммов, что является крупным размером. 25-летний местный житель был задержан, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По словам подозреваемого, он приобрел наркотики для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проверяют версии и уточняют канал поставки запрещенных веществ. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU