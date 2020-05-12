Один погиб, другой пострадал: в Самарской области иномарка улетела с дороги и перевернулась
На днях в Самарской области произошло серьезное ДТП. В ночное время автомобиль «Ниссан» ехал по трассе. В определенный момент 54-летний водитель не справился с управлением, и машину выбросило с дороги в кювет.
– Там иномарка несколько раз перевернулась и осталась лежать на крыше. В результате происшествия водитель погиб на месте. Его 37-летний пассажир получил травмы – ему было назначено амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU