Затопил квартиру пенсионерки: в Самарской области судебные приставы помогли старушке возместить ущерб

12 Май 2020 2020-05-12T10:17:30+03:00

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Судебные приставы Отрадного добились возмещения ущерба для местной жительницы. Дело в том, что сосед пенсионерки затопил ее, чем нанес ущерб ее квартире в размере более 85 тысяч рублей.

– Суд постановил, что мужчина должен заплатить эти деньги. Судебные приставы тут же предупредили его о последствиях уклонения от выплаты. Помимо арестов на имущество и счета, мужчине грозил исполнительских сбор, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Однако гражданин не спешил расставаться со своими деньгами. Представителям исполнительной власти пришлось вынести постановление об исполнительском сборе в размере 6 тысяч рублей. Только после этого мужчина погасил всю задолженность полностью. Дело было закрыто фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU