В Самаре иномарка после аварии наехала на женщину-пешехода

12 Май 2020 2020-05-12T11:44:40+03:00

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Сегодня, 12 мая, в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Чернореченской и Аксакова столкнулись две иномарки, предположительно, Toyota и Cadillac. На месте, помимо правоохранителей, находились пожарные машины и скорая помощь.

– Две машины столкнулись, одна из них после удара продолжила движение. На тротуаре она наехала на женщину. Ее экстренно увезли медики. Кто прав, кто виноват, я не знаю, но удар был очень сильный, – сообщил очевидец происшествия «КП-Самара».

Разбираться в деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. На данный момент они уточняют информацию по всему произошедшему. «Комсомольская правда - Самара» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU