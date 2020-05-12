2020-05-12T11:49:04+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом 66 новых инфицированных в Самарской области

Общее число зараженных в регионе достигло 1083 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Большинство заболевших в СамареБольшинство заболевших в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области отчитался о новых выявленных случаях заболевания инфекцией. Напомним, по данным на сегодня, 12 мая, в регионе зарегистрировано 66 новых заболевших. Всего в области 1083 заболевших, 148 выздоровели, 9 – скончались.

– 24 человека в Самаре, 19 – в Тольятти. В Сызрани зафиксировано 7 человек, в Ставропольском районе – 5. По двое в Новокуйбышевске, Кинеле и Красноярском районе, по одному – в Жигулевске, Чапаевске, Кинельском, Безенчукском и Волжском районах, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 человек ранее контактировал с уже заболевшими коронавирусом. 12 таких человек в Самаре, по шесть – в Тольятти и Сызрани, трое в Ставропольском районе, двое в Новокуйбышевске. По одному в Красноярском районе и Кинеле. Еще у 35 человек коронавирус найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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