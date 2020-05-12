«Это же оскорбление!»: самарцев возмутил флаг России на туалетах на набережной

12 Май 2020 2020-05-12T12:43:17+03:00

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Жителей Самары возмутили флаги России, появившиеся на набережной на кабинках общественных туалетов. Символ российского государства вывесили на стационарных зданиях, где предлагается справлять нужду. Бело-сине-красные флаги отлично вписались в экстерьер разноцветных кабинок, но вызвали недоумение у прохожих: мол, зачем же так украшать подобные места?

- Еще бы на синих кабинках биотуалетов повесили, - возмущаются горожане.

В одном месте флаг России и вовсе вывесили над мусорными баками. Возможно, это - украшение набережной ко Дню Победы, но многим подобное пришлось не по вкусу. Самарцы считают, что место для флагов стоило бы выбирать тщательнее.

- Туалеты работают до 17.00, зато флагами украшены. Очень патриотично. Это не оскорбление российского флага? - задается вопросом пользовательница твиттера Юлия.

Впрочем, многие горожане только порадовались, что флаг повесили не внутри туалета.

Напомним, к 9 Мая флаги России появились везде по городу: ими украшали балконы, здания и другие объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU