«Это же оскорбление!»: самарцев возмутил флаг России на туалетах на набережной
Жителей Самары возмутили флаги России, появившиеся на набережной на кабинках общественных туалетов. Символ российского государства вывесили на стационарных зданиях, где предлагается справлять нужду. Бело-сине-красные флаги отлично вписались в экстерьер разноцветных кабинок, но вызвали недоумение у прохожих: мол, зачем же так украшать подобные места?
- Еще бы на синих кабинках биотуалетов повесили, - возмущаются горожане.
В одном месте флаг России и вовсе вывесили над мусорными баками. Возможно, это - украшение набережной ко Дню Победы, но многим подобное пришлось не по вкусу. Самарцы считают, что место для флагов стоило бы выбирать тщательнее.
- Туалеты работают до 17.00, зато флагами украшены. Очень патриотично. Это не оскорбление российского флага? - задается вопросом пользовательница твиттера Юлия.
Впрочем, многие горожане только порадовались, что флаг повесили не внутри туалета.
Напомним, к 9 Мая флаги России появились везде по городу: ими украшали балконы, здания и другие объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU