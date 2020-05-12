Туристов Самарской области не пустят в Каменную Чашу и на Стрельную гору

12 Май 2020 2020-05-12T12:32:36+03:00

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Представители Жигулевского заповедника рассказали, что несколько экскурсионных маршрутов будут временно закрыты. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионе. Сообщается, что подобные меры направлены на благополучие туристов.

– Экскурсионные маршруты «Стрельная гора» и «Каменная Чаша» не принимают гостей до 18 мая. Надеемся на скорую встречу, будьте здоровы! – говорится в сообщении.

Отметим, что в Самарской области продлен режим полной самоизоляции. Это сделано после совета главного врача региона, который считает, что снимать ограничения на данном этапе распространения коронавирусной инфекции преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU