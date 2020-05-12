12 Май 2020 2020-05-12T12:46:04+03:00

Предпринимателей Самарского региона приглашают на Бесплатный онлайн-вебинар по вопросам договорных отношений. Мероприятие состоится в среду, 13 мая, в 10.00

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В условиях пандемии каждый день выходят всё новые нормативные акты, которые вносят коррективы в баланс интересов между сторонами договора. Их толкование — задача не из лёгких. Одно из самых загадочных условий любого договора, на которое раньше и внимание никто не обращал, — это условие об обстоятельствах непреодолимой силы, иными словами, о форс-мажоре. Как его толковать и когда применять?

Предприниматели Самарской области смогут разобраться в этом 13 мая на бесплатном онлайн-вебинаре «COVID-19: как работает условие о форс-мажоре в вашем договоре?». Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и в целях поддержки предпринимателей в текущих экономических условиях

Спикер мероприятия Ольга Гежа — партнёр компании LEX CAPITAL, обладает опытом анализа правовых и финансовых рисков, знает потребности бизнеса «изнутри», предлагает наиболее выгодные бизнесу решения, проверенные практикой. В ходе встречи Ольга на конкрентных примерах расскажет, как условие о форс-мажоре работает в совокупности с новыми нормативными актами

Участники вебинара узнают:

- что на самом деле значит «форс-мажор»

- какие обстоятельства можно признать форс-мажором и как наличие обстоятельств непреодолимой силы влияет на исполнение обязательств по договору (с учётом позиции Верховного Суда от 21.04.2020)

- можно ли расторгнуть договор с ссылкой на форс-мажор

По итогам встречи участники вебинара получат памятку по часто задаваемым вопросам о форс-мажоре и образец письма контрагенту со ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы.

Приглашаются все желающие. Мероприятие бесплатное, обязательна предварительная регистрация https://mybiz63.ru/posts/events/vebinar-covid-19-kak-rabotaet-uslovie-o-fors-maz

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