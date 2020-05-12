2020-05-12T13:20:07+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Самаре опустился до очень низких значений

Самый худший показатель среди городов-миллионников у Казани
Владислав КИРСАНОВ
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На данный момент самарцы изолировались на 1,3 баллаНа данный момент самарцы изолировались на 1,3 баллаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сервис Яндекс.Карты рассказал, какой индекс самоизоляции сейчас в Самарской области. В столице региона зафиксирована крайне низкая цифра – всего 1,3 балла. Лучший из городов губернии в этом плане – Чапаевск. Там граждане изолировались на 2,2 балла.

– В Тольятти индекс установился на отметке 1,5. В Новокуйбышевске и Сызрани по 1,6 балла. В Жигулевске 1,7. Худший показатель среди городов-миллионников показывает Казань. Там жители города изолировались на 1,1 балла, – сообщает сервис.

Индекс самоизоляции высчитывается из количества людей на улице, которые пользуются различными приложениями, такими как навигатор или «Прибывалка». В регионе продлили режим полной самоизоляции до 18 мая, однако ряд предприятий вышел на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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