За прошедший понедельник в Самарской области 83 раза нарушили самоизоляцию
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о контроле за соблюдением ограничительных мер на территории региона.
– За прошедшие сутки выявлено 83 нарушения: 59 зафиксировала полиция, один случай – транспортная полиция, органы муниципальной власти – 13, органы исполнительной власти – 10, – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители составили ряд протоколов на нарушителей. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 18 мая. Однако в некоторых муниципальных районах разрешили занятия спортом при условии соблюдения мер безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU