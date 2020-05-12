За прошедший понедельник в Самарской области 83 раза нарушили самоизоляцию

12 Май 2020 2020-05-12T13:58:03+03:00

Ограничительные меры в регионе продлятся до 18 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о контроле за соблюдением ограничительных мер на территории региона.

– За прошедшие сутки выявлено 83 нарушения: 59 зафиксировала полиция, один случай – транспортная полиция, органы муниципальной власти – 13, органы исполнительной власти – 10, – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители составили ряд протоколов на нарушителей. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 18 мая. Однако в некоторых муниципальных районах разрешили занятия спортом при условии соблюдения мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU