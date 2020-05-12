2020-05-12T14:03:29+03:00
Происшествия

Сызранца-наркоторговца отправили в колонию строгого режима

У мужчины при обыске нашли крупную партию наркотиков
Александра БУДАЕВА
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У подсудимого ранее изъяли крупную партию героинаУ подсудимого ранее изъяли крупную партию героинаФото: Оперативная съемка
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7 мая в Сызрани огласили приговор по делу о распространении героина. У мужчины, который сидел на скамье подсудимых, ранее силовики при обыске обнаружили 237,84 грамма героина, что считается весьма крупной партией.

Мужчина уже имеет судимости за распространение запрещенных веществ, так что судебное разбирательство было ему не в новинку - в последний раз приговор в том же суде он заслушивал ровно 5 лет назад.

- В этот раз ему вменялось покушение на сбыт наркотика, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Сызрани.

В суде дело рассматривали на протяжении 4 месяцев, в итоге сызранца признали виновным и приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, так что и сторона защиты, и гособвинение могут его обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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