«Она даже карточку не пробила»: жителей Самары возмутила в стельку пьяная женщина-кондуктор
В Самаре уволили женщину-кондуктора, которая появилась в пьяном виде на работе. На нее пожаловались пассажиры, которые были неприятно шокированы видом подвыпившей дамы.
- На 24 маршруте в стельку пьяный кондуктор. Даже лыка не вяжет. Пахнет, как будто только выпила. Видимо, День Победы все еще отмечает, - написал в твиттере Иван Иванов.
Мужчина возмутился, что этого не заметили сотрудники ТТУ, когда выпускали ее на маршрут. По его словам, от женщины пахло, и она даже не смогла пробить карточку. В управлении прокомментировали сообщение пассажира.
- На данного кондуктора составлен акт о нахождении на работе в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в ТТУ.
Также представители предприятия сообщили, что кондуктора уже уволили за неподобающее поведение.
ИСТОЧНИК KP.RU