2020-05-12T15:42:59+03:00
Общество

«Она даже карточку не пробила»: жителей Самары возмутила в стельку пьяная женщина-кондуктор

В ТТУ уже прокомментировали новость и отметили, что уволили сотрудницу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре уволили кондуктораВ Самаре уволили кондуктора
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В Самаре уволили женщину-кондуктора, которая появилась в пьяном виде на работе. На нее пожаловались пассажиры, которые были неприятно шокированы видом подвыпившей дамы.

- На 24 маршруте в стельку пьяный кондуктор. Даже лыка не вяжет. Пахнет, как будто только выпила. Видимо, День Победы все еще отмечает, - написал в твиттере Иван Иванов.

Мужчина возмутился, что этого не заметили сотрудники ТТУ, когда выпускали ее на маршрут. По его словам, от женщины пахло, и она даже не смогла пробить карточку. В управлении прокомментировали сообщение пассажира.

- На данного кондуктора составлен акт о нахождении на работе в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в ТТУ.

Также представители предприятия сообщили, что кондуктора уже уволили за неподобающее поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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