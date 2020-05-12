Стало известно, сколько АВТОВАЗ продал автомобилей во время режима самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T15:46:12+03:00

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LADA подвела итоги продаж за апрель. Напомним, этот месяц страна провела в режиме самоизоляции. Включая продажи автомобилей Niva, общее число реализованных автомобилей составило 10055 штук. По собственной оценке, LADA сохранила лидирующую позицию в доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих авто.

– В эти непростые времена мы должны развивать новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На данный момент наши дилеры открыты в каждом городе, где это разрешено, при строгом соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности. Учитывая длительный период ограничений, в апреле мы также успешно запустили онлайн-систему покупки наших автомобилей, – отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне.

По его словам, эти факторы позволили повысить привлекательность бренда, а также показать хороший для текущих обстоятельств уровень продаж. В топ-3 наиболее популярных машин вошла «Гранта» (3058 проданных автомобилей), «Веста» (2913), а также «Ларгус» (1286).

ИСТОЧНИК KP.RU