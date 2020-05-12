Мука, которую производят в Самарской области, стала еще лучше благодаря новому оборудованию

12 Май 2020 2020-05-12T16:55:38+03:00

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На заводе «Мукомол», что находится в селе Кинель-Черкассы Самарской области и производит муку высокого качества под маркой «Зерно Жизни», полным ходом идет модернизация. На первом этапе заменят часть станочного парка в цехе размола.

Первые два вальцевых станка производства немецкой компании Buhler установили еще в октябре, а в начале апреля на завод прибыли еще шесть станков Pingle из КНР. Доставить станки раньше не было возможности. В планы вмешались ограничительные мероприятия в Поднебесной и России, связанные с пандемией коронавируса. Если для установки и настройки немецких станков заводчане приглашали инженеров Buhler, то теперь такой возможности нет, пришлось выполнить эту работу своими силами.

Выполнили – и результат достойный: мука стала нежнее, белее и пушистее, тесто из нее обладает более высокими реологическими характеристиками, а отруби - побочный продукт производства - стали мелкими и, как назвал их главный технолог завода Владимир Шамин, «элитными».

Кроме станков, в цехе установлены два новых увлажнителя для подготовки зерна перед помолом. Сумма инвестиций первого этапа модернизации завода – 50 млн рублей.

Кстати, мука, произведенная на заводе «Мукомол» в 2019 году, получила знак соответствия Made in Russia. Сертификация по системе «Сделано в России» в очередной раз подтвердила высокое качество продукции предприятия. А теперь стала еще лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU