2020-05-12T16:34:49+03:00
Общество

До конца лета в Самаре построят скейт-парк в Управленческом

На проект планируется потратить 2,5 млн рублей
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Срок исполнения всех работ – 31 августаСрок исполнения всех работ – 31 августаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Скейт-площадку в поселке Управленческий в Красноглинском районе Самары планируется построить до 31 августа этого года. Он появится во дворе дома на улицах Симферопольской, 2 и Парижской Коммуны, 1а. Сейчас департамент финансов города ищет подрядчика.

– На территории скейт-парка можно будет кататься на роликах, велосипедах, самокатах и скейтбордах. Она ориентирована на граждан всех уровней – от нижнего до высокого. На реализацию проекта потратят 2,5 млн рублей, – говорится в документах закупки.

На объекте предстоит сделать освещение и постелить покрытие. Также запланирована установка специального оборудования – рампы, рейла, радиуса и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24