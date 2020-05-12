До конца лета в Самаре построят скейт-парк в Управленческом

12 Май 2020 2020-05-12T16:34:49+03:00

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Скейт-площадку в поселке Управленческий в Красноглинском районе Самары планируется построить до 31 августа этого года. Он появится во дворе дома на улицах Симферопольской, 2 и Парижской Коммуны, 1а. Сейчас департамент финансов города ищет подрядчика.

– На территории скейт-парка можно будет кататься на роликах, велосипедах, самокатах и скейтбордах. Она ориентирована на граждан всех уровней – от нижнего до высокого. На реализацию проекта потратят 2,5 млн рублей, – говорится в документах закупки.

На объекте предстоит сделать освещение и постелить покрытие. Также запланирована установка специального оборудования – рампы, рейла, радиуса и других.

ИСТОЧНИК KP.RU