2020-05-12T16:50:52+03:00
Общество

На улице Куйбышева в Самаре появятся новые деревья

Срок реализации проекта запланирован на 2021 год
Владислав КИРСАНОВ
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В ближайшее время будет разработан дизайн-проектВ ближайшее время будет разработан дизайн-проект
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Сегодня, 12 мая, в Самаре состоялось совещание с главой города Еленой Лапушкиной. На нем был поднят вопрос дизайн-проекта по комплексному благоустройству улицы Куйбышева. Елена Лапушкина поручила подготовить его.

– В этом году будут разработан проект и представлена концепция озеленения улицы. Основной акцент должен быть сделан на высадке деревьев и кустарников. Это позволит создать единый, гармоничный ландшафт территории, – говорится в сообщении администрации города.

Все воздушные линии электропередач планируется скрыть в соответствии с концепцией грядущего проекта. Срок его реализации запланирован на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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