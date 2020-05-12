На улице Куйбышева в Самаре появятся новые деревья
Сегодня, 12 мая, в Самаре состоялось совещание с главой города Еленой Лапушкиной. На нем был поднят вопрос дизайн-проекта по комплексному благоустройству улицы Куйбышева. Елена Лапушкина поручила подготовить его.
– В этом году будут разработан проект и представлена концепция озеленения улицы. Основной акцент должен быть сделан на высадке деревьев и кустарников. Это позволит создать единый, гармоничный ландшафт территории, – говорится в сообщении администрации города.
Все воздушные линии электропередач планируется скрыть в соответствии с концепцией грядущего проекта. Срок его реализации запланирован на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU