Самарским бизнесменам расскажут, как выйти на экспорт

12 Май 2020 2020-05-12T17:25:41+03:00

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Один из эффективных и удобных каналов для продвижения своих товаров и услуг — электронные площадки. С их помощью возможно продавать практически всё, что угодно, и в любых количествах на большую целевую аудиторию. Об особенностях продаж в e-commerce и возможностях экспорта на примере Global Rus Trade смогут узнать участники вебинара «Новые реалии. Электронная площадка Global Rus Trade».

Встреча состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и в целях поддержки предпринимателей в текущих экономических условиях

GlobalRusTrade.com – международная В2В и B2C электронная площадка. Основной целью GRT с 2015 г. является продвижение национальных компаний на внутренних и экспортных рынках, рост продаж российских товаров и услуг. Платформа уже работает в 106 странах мира на 11 международных языках. Среди преимуществ площадки — простой и удобный процесс регистрации компаний, функция быстрого размещения большого ассортимента продукции, система проверки компаний, их товаров и услуг, а также помощь экспертов GRT по вопросам размещения на площадке и ведения экспортных сделок. Особое внимание уделяется малым и средним предприятиям. В конце марта этого года площадкой был разработан собственный пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса и населения страны.

Базовый тариф размещения на GlobalRusTrade.com бесплатный. При этом Центр поддержки экспорта Самарской области оказывает содействие по размещению на международных электронных площадках и дополнительному продвижению на них.

Спикер онлайн-события: Нестерова Анна Владимировна (г. Москва) — председатель совета директоров компании Global Rus Trade, руководитель от России рабочей группы Делового совета БРИКС по цифровой экономике, член генерального совета «Деловой России».

Участники вебинара смогут:

- узнать об особенностях работы с площадкой

- познакомиться с федеральным экспертом и задать вопросы

- узнать об опыте размещения коллег на подобных площадках

Приглашаются все желающие. Мероприятие бесплатное, обязательна предварительная регистрация

https://mybiz63.ru/posts/events/vebinar-novye-realii-elektronnaya-ploshchadka-gl

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