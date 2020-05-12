Стало известно, сколько пациентов в Самарской области лечится от коронавируса дома

12 Май 2020 2020-05-12T17:33:22+03:00

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В Самарской области рассказали, сколько человек лечится от коронавируса дома. Это чуть больше ста человек - не больше 10% от общего числа заболевших. При этом большой процент пациентов болеет бессимптомно. Но несмотря на это, за ними наблюдают врачи.

- В других регионах только 20-20% лечатся в больницах. Мы немного подстраховались в самом начале. Так как инфекция новая, неизученная, предпочли оставить людей в больницах, хотя могли их оставлять дома, - отметил Дмитрий Азаров в прямом эфире.

Речь идет о бессимптомных пациентах, которые чувствуют себя абсолютно нормально, но являются носителями вируса. Они могут быть на карантине две недели, однако, врач будет наблюдать их удаленно.

Как отметил губернатор, именно этим обусловлено то, что сегодня занято больше 50% коечного фонда, несмотря на то, что пациентов готовы принимать большее количество коек, чем было запланировано минздравом.

ИСТОЧНИК KP.RU