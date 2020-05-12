Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный практикум по CRM-маркетингу
Вебинар будет интересен предпринимателям, которые находятся в поиске возможностей для наращивания прибыли в собственном проекте.
О том, как систематизировать бизнес и повысить эффективность продаж с помощью CRM-маркетинга, расскажет руководитель студии Автоматизации IT-NIKA, официальный золотой партнёр Битрикс24 Ника Такниашвили
Участники практикума:
- узнают, как систематизировать бизнес и наладить прозрачный контроль с помощью CRM
- рассмотрят типовые ошибки менеджеров по продажам
- разберутся, какие отчёты нужно получать в онлайн и как ими управлять для роста продаж
- поймут, как работать с клиентской базой
- освоят CRM-маркетинг
По результатам мероприятия спикер вебинара выберет и проведёт индивидуальные консультации по настройке CRM-системы для 5 организаций.
Участие в мероприятии бесплатное, обязательна регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/praktikum-uvelichenie-pribyli-na-30-s-pomoshchyu
Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах: