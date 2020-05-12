Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный практикум по CRM-маркетингу

12 Май 2020 2020-05-12T17:40:00+03:00

Онлайн-практикум «Увеличение прибыли на 30% с помощью Битрикс 24» состоится 14 мая в 15.00

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Вебинар будет интересен предпринимателям, которые находятся в поиске возможностей для наращивания прибыли в собственном проекте.

О том, как систематизировать бизнес и повысить эффективность продаж с помощью CRM-маркетинга, расскажет руководитель студии Автоматизации IT-NIKA, официальный золотой партнёр Битрикс24 Ника Такниашвили

Участники практикума:

- узнают, как систематизировать бизнес и наладить прозрачный контроль с помощью CRM

- рассмотрят типовые ошибки менеджеров по продажам

- разберутся, какие отчёты нужно получать в онлайн и как ими управлять для роста продаж

- поймут, как работать с клиентской базой

- освоят CRM-маркетинг

По результатам мероприятия спикер вебинара выберет и проведёт индивидуальные консультации по настройке CRM-системы для 5 организаций.

Участие в мероприятии бесплатное, обязательна регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/praktikum-uvelichenie-pribyli-na-30-s-pomoshchyu

Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:

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