"Нам нужны еще 700 коек": Дмитрий Азаров о выходе Самарской области на первый этап снятия ограничений

12 Май 2020 2020-05-12T17:48:51+03:00

Губернатор отметил, что по его мнению могло бы хватить 25% свободного коечного фонда, но решения санитарного врача не должны обсуждаться

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Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, когда будут сниматься ограничения из-за коронавируса и когда область сможет выйти на первый этап снятия ограничений. Он отметил, что для этого должны быть достигнуты три условия. Одно из них - 50% коечного фонда должны быть свободны.

- Сейчас у нас более 2600 коек, это больше, чем было запрошено минздравом России. Однако заняты сейчас более 60% - все дело в том, что мы помещали в больницы бессимптомных больных. Теперь нужно еще 700 коек - это много. На мой взгляд было бы достаточно и 25% коек, но это требования главного санитарного врача - они не обсуждаются, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Он также подчеркнул, что в своих решениях опирается на мнение специалистов.

- Я уверен, что мы сделали все правильно, не произошло скачка резкого. Нам апрель был необходим, чтобы перестроить систему здравоохранения Самарской области. И мы это сделали. Сейчас мы готовы к любому развитию ситуации. И я думаю, что уже 16-18 мая мы сможем решить, что делать дальше, - отметил губернатор.

Стоит уточнить, что уже к 18 мая должно быть принято решение по выходу на первый этап снятия ограничений. Это будет возможно, если стализируется количество новых выявленных больных, возрастет количество коек и не будет роста смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU