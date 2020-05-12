В Новокуйбышевске руководитель паблика в соцсетях разместила фейк про коронавирус и поплатилась

12 Май 2020 2020-05-12T19:35:39+03:00

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Администратор новостного паблика про Новокуйбышевск в социальных сетях привлекли к ответственности за распространение фейковой информации. Как установили полицейские, 32-летняя женщина 24 марта разместила у себя в сообществе от имени руководителя местной больницы комментарий про подтвержденный случай заболевания коронавирусом на территории их города.

- На момент публикации в Роспотребнадзоре факт заболевания подтвержден не было. Согласия на публикацию поста такого содержания медицинский работник не давал, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Таким образом, информация была признана ложной. В отношении нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении. Она вину признала и разместила в группе оповещение.

Между тем суд все равно назначил даме штраф в размере 15 тысяч рублей. Решение Фемиды уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU