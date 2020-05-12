Самарцам рассказали, как работают школы и детсады с 12 мая
В министерстве образования и науки Самарской области рассказали, как с 12 мая организовано обучение детей. Речь идет о школах, техникумах и колледжах, а также учреждениях дополнительного образования.
- Обучение организовано с применением дистанционных технологий. В детских садах продолжают работать дежурные группы, - отмечают представители МинОбрНауки.
Ситуация может измениться после того, как в министерство поступят соответствующие рекомендации от Роспотребнадзора. Именно тогда образовательный процесс в очной форме возобновят. Родителям пообещали, что их вместе с детьми заранее обо всем проинформируют.
ИСТОЧНИК KP.RU
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