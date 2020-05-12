2020-05-12T21:41:24+03:00
Общество

Самарские электрички с 13 мая перестанут работать по графику выходного дня

Режим будет такой же, как и до начала майских праздников
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Пригородные поезда возвращаются в привычный режимПригородные поезда возвращаются в привычный режимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С завтрашнего дня, со среды 13 мая, пригородные поезда в Самарской области будут работать по-другому. Они вернутся в режим будних дней.

- Также будет увеличено количество вагонов в подвижном составе, - передает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

Отметим, что почти все майские праздники электрички ходили в режиме выходного дня и в усеченном составе. Это не очень понравилось пассажирам.

К слову, из-за коронавируса любителей покататься по железной дороге стало меньше на 70 процентов. Теперь, с постепенным возвращением обычного ритма жизни, ситуация должна измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские электрички с 13 мая перестанут работать по графику выходного дня
Самарцам рассказали, как работают школы и детсады с 12 мая
Стало известно, до какого числа в Самаре продлили запрет на посещение кладбищ
В Новокуйбышевске руководитель паблика в соцсетях разместила фейк про коронавирус и поплатилась
Стало известно, когда МФЦ Самарской области начнут оказывать услуги в полном объеме
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный практикум по CRM-маркетингу
"Нам нужны еще 700 коек": Дмитрий Азаров о выходе Самарской области на первый этап снятия ограничений
В Самарской области еще 26 человек вылечились от коронавируса
Стало известно, сколько пациентов в Самарской области лечится от коронавируса дома
Самарским бизнесменам расскажут, как выйти на экспорт
На улице Куйбышева в Самаре появятся новые деревья
Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, когда встречался с президентом РФ
До конца лета в Самаре построят скейт-парк в Управленческом