Самарские электрички с 13 мая перестанут работать по графику выходного дня
С завтрашнего дня, со среды 13 мая, пригородные поезда в Самарской области будут работать по-другому. Они вернутся в режим будних дней.
- Также будет увеличено количество вагонов в подвижном составе, - передает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.
Отметим, что почти все майские праздники электрички ходили в режиме выходного дня и в усеченном составе. Это не очень понравилось пассажирам.
К слову, из-за коронавируса любителей покататься по железной дороге стало меньше на 70 процентов. Теперь, с постепенным возвращением обычного ритма жизни, ситуация должна измениться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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