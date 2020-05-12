Самарские электрички с 13 мая перестанут работать по графику выходного дня

12 Май 2020 2020-05-12T21:41:24+03:00

Режим будет такой же, как и до начала майских праздников

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С завтрашнего дня, со среды 13 мая, пригородные поезда в Самарской области будут работать по-другому. Они вернутся в режим будних дней.

- Также будет увеличено количество вагонов в подвижном составе, - передает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

Отметим, что почти все майские праздники электрички ходили в режиме выходного дня и в усеченном составе. Это не очень понравилось пассажирам.

К слову, из-за коронавируса любителей покататься по железной дороге стало меньше на 70 процентов. Теперь, с постепенным возвращением обычного ритма жизни, ситуация должна измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU