Коронавирус в Тольятти, последние новости на 13 мая 2020 года: новая семья заболевших и лечение на дому

12 Май 2020 2020-05-12T23:23:35+03:00

За минувшие сутки в городе никто от коронавируса не вылечился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние новости про коронавирус в Тольятти на 13 мая 2020 года

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Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 13 мая 2020 года. Есть сразу несколько интересных поводов для обсуждения.

Начнем с того, что за сутки зафиксировали 19 новых случаев заражения Covid-19. Всего в городе уже 299 человек заболели. Еще пять инфицированных выявили в Ставропольском районе, одного - в Жигулевске.

- Среди новых пациентов - 1 новый семейный очаг с 3 зараженными, - отметили в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

У себя дома лечатся 30 человек. В больницу № 4 поступило 7 инфицированных. На ИВЛ никого из них нет. С пациентами работают врачи и медсестры, ведется поиск санитаров.

До сих пор числятся люди в тольяттинском обсерваторе. Они покинут его 18 мая, если получат отрицательные результаты по КВИ.

В городе продолжает действовать режим самоизоляции. Пока до 18 числа. Критерии выхода из него зависят напрямую от количества новых больных в сутки. Итоговое решение будут принимать в соответствии с мнением врачей и представителей Роспотребнадзора.

Со слов участников оперативного штаба, участились случаи плохого отношения к тем, кто ездит по городу с громкоговорителями и сообщает о мерах предосторожности и важности самоизоляции. Якобы, эти автомобили подрезают, водителям показывают неприличные жесты. В ситуации будут разбираться сотрудники ГИБДД, если туда поступит обращение.

По-прежнему действует и масочный режим. Так, за сутки в общественный транспорт не пустили 100 пассажиров без защитных средств. В то же время индекс самоизоляции в Тольятти маленький. Всего 1,5 баллов. Это не очень хорошо, ведь риск заражения весьма велик.

ИСТОЧНИК KP.RU