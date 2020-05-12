Коронавирус в Тольятти, последние новости на 13 мая 2020 года: новая семья заболевших и лечение на дому
Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 13 мая 2020 года. Есть сразу несколько интересных поводов для обсуждения.
Начнем с того, что за сутки зафиксировали 19 новых случаев заражения Covid-19. Всего в городе уже 299 человек заболели. Еще пять инфицированных выявили в Ставропольском районе, одного - в Жигулевске.
- Среди новых пациентов - 1 новый семейный очаг с 3 зараженными, - отметили в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
У себя дома лечатся 30 человек. В больницу № 4 поступило 7 инфицированных. На ИВЛ никого из них нет. С пациентами работают врачи и медсестры, ведется поиск санитаров.
До сих пор числятся люди в тольяттинском обсерваторе. Они покинут его 18 мая, если получат отрицательные результаты по КВИ.
В городе продолжает действовать режим самоизоляции. Пока до 18 числа. Критерии выхода из него зависят напрямую от количества новых больных в сутки. Итоговое решение будут принимать в соответствии с мнением врачей и представителей Роспотребнадзора.
Со слов участников оперативного штаба, участились случаи плохого отношения к тем, кто ездит по городу с громкоговорителями и сообщает о мерах предосторожности и важности самоизоляции. Якобы, эти автомобили подрезают, водителям показывают неприличные жесты. В ситуации будут разбираться сотрудники ГИБДД, если туда поступит обращение.
По-прежнему действует и масочный режим. Так, за сутки в общественный транспорт не пустили 100 пассажиров без защитных средств. В то же время индекс самоизоляции в Тольятти маленький. Всего 1,5 баллов. Это не очень хорошо, ведь риск заражения весьма велик.
ИСТОЧНИК KP.RU
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