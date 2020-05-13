Коронавирус в Сызрани, последние новости на 13 мая 2020 года: врачи зафиксировали 125 случаев заражения

13 Май 2020 2020-05-12T23:59:23+03:00

В Сызрани уже больше ста зараженных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем последние новости про коронавирус в Сызрани на 13 мая 2020 года

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Рассказываем последние новости про коронавирус в Сызрани на 13 мая 2020 года: собрали точную информацию о том, что происходило в городе в последнее время.

Первого зараженного коронавирусом в Сызрани нашли 10 апреля. Второго - 20 апреля. Максимальный рост заболеваемости был 29 апреля. - тогда в городе нашли 29 заболевших. Это была вспышка заболеваемости в Сызранском пансионате для инвалидов.

На сегодняшний день в Сызрани зафиксировано 125 случаев заражения коронавирусом. В Сызранском районе таких случаев семь, а в Октябрьске 4.

За последние сутки в Сызрани зафиксировали семь пациентов с инфекцией. Большую часть зараженных находят среди людей с коронавирусом и ОРВИ.

В Сызрани продолжает действовать режим ограничений и самоизоляции. Никаких послаблений для жителя города губернатор не ввел. Режим сохраняется до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU