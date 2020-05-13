Коронавирус в Сызрани, последние новости на 13 мая 2020 года: врачи зафиксировали 125 случаев заражения
Рассказываем последние новости про коронавирус в Сызрани на 13 мая 2020 года: собрали точную информацию о том, что происходило в городе в последнее время.
Первого зараженного коронавирусом в Сызрани нашли 10 апреля. Второго - 20 апреля. Максимальный рост заболеваемости был 29 апреля. - тогда в городе нашли 29 заболевших. Это была вспышка заболеваемости в Сызранском пансионате для инвалидов.
На сегодняшний день в Сызрани зафиксировано 125 случаев заражения коронавирусом. В Сызранском районе таких случаев семь, а в Октябрьске 4.
За последние сутки в Сызрани зафиксировали семь пациентов с инфекцией. Большую часть зараженных находят среди людей с коронавирусом и ОРВИ.
В Сызрани продолжает действовать режим ограничений и самоизоляции. Никаких послаблений для жителя города губернатор не ввел. Режим сохраняется до 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU