2020-05-12T23:59:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Сызрани, последние новости на 13 мая 2020 года: врачи зафиксировали 125 случаев заражения

Рассказываем последние новости про коронавирус в Сызрани на 13 мая 2020 года
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
В Сызрани уже больше ста зараженных коронавирусомВ Сызрани уже больше ста зараженных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Рассказываем последние новости про коронавирус в Сызрани на 13 мая 2020 года: собрали точную информацию о том, что происходило в городе в последнее время.

Первого зараженного коронавирусом в Сызрани нашли 10 апреля. Второго - 20 апреля. Максимальный рост заболеваемости был 29 апреля. - тогда в городе нашли 29 заболевших. Это была вспышка заболеваемости в Сызранском пансионате для инвалидов.

На сегодняшний день в Сызрани зафиксировано 125 случаев заражения коронавирусом. В Сызранском районе таких случаев семь, а в Октябрьске 4.

За последние сутки в Сызрани зафиксировали семь пациентов с инфекцией. Большую часть зараженных находят среди людей с коронавирусом и ОРВИ.

В Сызрани продолжает действовать режим ограничений и самоизоляции. Никаких послаблений для жителя города губернатор не ввел. Режим сохраняется до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение в Самарской области продолжится
Коронавирус в Сызрани, последние новости на 13 мая 2020 года: врачи зафиксировали 125 случаев заражения
В Самаре запретили "разливайки" в жилых домах
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 13 мая 2020 года: новая семья заболевших и лечение на дому
Министр ЖКХ Самарской области ушел на карантин из-за коронавируса
Самарские электрички с 13 мая перестанут работать по графику выходного дня
Самарцам рассказали, как работают школы и детсады с 12 мая
Стало известно, до какого числа в Самаре продлили запрет на посещение кладбищ
В Новокуйбышевске руководитель паблика в соцсетях разместила фейк про коронавирус и поплатилась
Стало известно, когда МФЦ Самарской области начнут оказывать услуги в полном объеме
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный практикум по CRM-маркетингу
"Нам нужны еще 700 коек": Дмитрий Азаров о выходе Самарской области на первый этап снятия ограничений
В Самарской области еще 26 человек вылечились от коронавируса
Стало известно, сколько пациентов в Самарской области лечится от коронавируса дома
Самарским бизнесменам расскажут, как выйти на экспорт
На улице Куйбышева в Самаре появятся новые деревья
Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, когда встречался с президентом РФ
До конца лета в Самаре построят скейт-парк в Управленческом