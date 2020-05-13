2020-05-13T00:02:01+03:00
Общество

В Самаре запретили "разливайки" в жилых домах

Соответствующий закон подписал губернатор Дмитрий Азаров 12 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре будут бороться с наливайками в жилых домахВ Самаре будут бороться с наливайками в жилых домах
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В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров подписал поправки в антиалкогольный закон. В них прописано, что алкоголь нельзя продавать в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на территориях, которые к ним прилегают. При этом запрет касается помещений с площадью обслуживания менее 50 кв.м.

Закон вступит в силу к 22 мая. Написано, что это произойдет спустя 10 дней после его опубликования.

Напомним, что поправки в федеральный закон вступили с 5 мая 2020 года. Самарский закон более жесткий -в федеральном прописана площадь помещения, где можно торговать алкоголем - менее 20 кв.м. Одним из инициаторов проекта был депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. На разливайки подобного рода не раз жаловались и самарцы, которые указывали, что подобные заведения становятся источником шума и опасности для жителей. При этом заведениями общепита в стандартном понимании они не являются: в основном эти организации поят, а не кормят посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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